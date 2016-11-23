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По поводу заказов: +7 (903) 723-12-14

E-mail для заказа: office@keller.su

По вопросам сотрудничества: +7 (495) 241-04-15

По поводу заказов: +7 (903) 723-12-14

E-mail для заказа: office@keller.su

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"ЯЗЫК ТРОЛЛЕЙ" 

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  • Вишневый сад

    Вишневый сад

    • Стиль: Fruit Beer
    • Крепость: 5,5%
    • Плотность: 15
    • Производитель: Pivot Point
    • IBU: 10
  • Abstract #3

    Abstract #4

    • Производитель: Pivot Point
    • Крепость: 4,5%
    • Стиль: Sour - Fruited Berliner Weisse
  • Abstract #3

    Abstract #3

    • Производитель: Pivot Point
    • Крепость: 4,5%
    • Стиль: Sour - Fruited Berliner Weisse
  • Kolsh

    Kolsh

    • Стиль: Kolsh
    • Крепость: 5.2%
    • Плотность: 12.7
    • Производитель: Pivot Point
  • Selected Banana Peach Calamansi

    Selected Banana Peach Calamansi

    • Крепость: 6%
    • Плотность: 20%
    • Производитель: Pivot Point
    • Стиль: Sour - Smoothie / Pastry

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Добро пожаловать в Торговый дом Келлер – вашего надежного партнера по оптовым поставкам пива в Москве и регионах! Мы предлагаем широкий ассортимент пива и гибкие условия сотрудничества, чтобы удовлетворить потребности каждого клиента.

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